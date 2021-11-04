Учёные обнаружили смертельную опасность бессонницы
Открытие требует подтверждения дальнейшими исследованиями, отметили специалисты.
Фото © ТАСС / РА
Группа учёных из Швеции, Нидерландов и Великобритании нашла связь между бессонницей и аневризмой, приводящей к инсульту. Исследование опубликовано в Journal of the American Heart Association.
Специалисты проследили зависимость определённых привычек (курения, потребления кофе, режима сна и физической активности) и медицинских показателей (индекса массы тела, давления, наличия диабета и других) с риском развития аневризмы и вызванного ею кровоизлияния. В статье отмечается, что ею страдает примерно три процента людей. Чаще всего симптомы у этого заболевания отсутствуют, но может произойти кровоизлияние в мозг, которое грозит смертью. Главные факторы риска — гипертония и курение, однако учёные выяснили, что бессонница также влияет на вероятность летального исхода.
В ходе исследования специалисты изучили почти 6300 случаев аневризмы сосудов мозга и 4200 случаев мозгового кровоизлияния, в том числе вследствие разрыва аневризмы. Как удалось установить, генетическая предрасположенность к бессоннице оказалась связана с повышенным на 24% риском развития аневризмы и кровоизлияния.
"Связь между бессонницей и внутричерепной аневризмой ранее не выявлялась, и эти открытия требуют подтверждения дальнейшими исследованиями", — отметила доцент Каролинского института Сусанна Ларсен.
Комментариев: 0