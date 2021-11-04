Учёные обнаружили смертельную опасность бессонницы

Специалисты проследили зависимость определённых привычек (курения, потребления кофе, режима сна и физической активности) и медицинских показателей (индекса массы тела, давления, наличия диабета и других) с риском развития аневризмы и вызванного ею кровоизлияния. В статье отмечается, что ею страдает примерно три процента людей. Чаще всего симптомы у этого заболевания отсутствуют, но может произойти кровоизлияние в мозг, которое грозит смертью. Главные факторы риска — гипертония и курение, однако учёные выяснили, что бессонница также влияет на вероятность летального исхода.