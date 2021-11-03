Названа вероятная причина крушения самолёта Ан-12 под Иркутском

Вероятной причиной крушения самолёта Ан-12 под Иркутском 3 ноября стало обледенение руля высоты и элементов механизации крыла, вызванное ледяным дождём. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные бортового самописца.

"Первичные данные, в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца, говорит в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг. Самолёт, по сути, стал неуправляемым", — рассказал источник агентства.

В свою очередь диспетчер аэропорта отметил, что самолёт начал падать с высоты 230 метров после доклада экипажа об уходе на второй круг.