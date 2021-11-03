Названа вероятная причина крушения самолёта Ан-12 под Иркутском
По словам диспетчера аэропорта, воздушное судно начало падать с высоты 230 метров.
Фото © Пресс-служба Правительства Иркутской области
Вероятной причиной крушения самолёта Ан-12 под Иркутском 3 ноября стало обледенение руля высоты и элементов механизации крыла, вызванное ледяным дождём. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные бортового самописца.
"Первичные данные, в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца, говорит в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг. Самолёт, по сути, стал неуправляемым", — рассказал источник агентства.
В свою очередь диспетчер аэропорта отметил, что самолёт начал падать с высоты 230 метров после доклада экипажа об уходе на второй круг.
"После доклада экипажа о намерении уйти на второй круг буквально в течение трёх-четырёх секунд высота изменилась с 230 метров до 120, и в дальнейшем отметка [самолёта на радаре] пропала", — сказал диспетчер на видео, опубликованном в "Инстаграме" губернатора Приангарья Игоря Кобзева.
Напомним, Ан-12, летевший с Чукотки и садившийся в Якутске на дозаправку, пропал с радаров в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха Иркутской области. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала. Очевидец рассказал, что самолёт упал вблизи жилых домов и дороги. Ан-12 принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно". По уточнённым данным, на борту находилось семь человек — пятеро членов экипажа и двое сопровождающих. Лайф публиковал их имена. Все они погибли.
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