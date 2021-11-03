Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СК на место крушения Ан-12
Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
Фото © Пресс-служба Правительства Иркутской области
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства на место крушения грузового самолёта Ан-12 в Иркутской области.
"По поручению председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина на место происшествия направлены опытные криминалисты центрального аппарата ведомства", — говорится в сообщении СК.
Напомним, Ан-12, летевший с Чукотки и садившийся в Якутске на дозаправку, пропал с радаров в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха Иркутской области. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала. Очевидец рассказал, что самолёт упал вблизи жилых домов и дороги. Ан-12 принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно". По уточнённым данным, на борту находилось семь человек — пятеро членов экипажа и двое сопровождающих. Лайф публиковал их имена. Все они погибли.
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