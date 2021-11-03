В Подмосковье водитель на "мерседесе" сбил на переходе женщину с двумя детьми и скрылся

В Подмосковье автомобиль "Мерседес" сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

"В 19:52 в городе Видное, на улице Берёзовой, у дома [номер] 9, на нерегулируемом пешеходном переходе произошло ДТП. Водитель, управляя автомашиной Mercedes, при развороте совершил наезд на троих пешеходов, переходивших данный участок дороги", — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Водитель скрылся с места ДТП, его ищут. Пострадавших госпитализировали. В МВД уточнили, что несовершеннолетним два года и 17 лет.