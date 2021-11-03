Израильские истребители нанесли ракетный удар по армии Сирии

Истребители ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам армии Сирии в провинции Дамаск. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"Ночью 3 ноября около 02:00 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из района Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесли ракетный удар по объектам тылового обеспечения правительственных сил САР в районе населённого пункта Эль-Кисва провинции Дамаск", — сказал Кулить на брифинге.

По словам контр-адмирала, инфраструктуре нанесён незначительный ущерб, потерь среди сирийских военных нет.