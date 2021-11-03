Переживший в детстве домогательства Жириновский предложил ввести в школах уроки полового воспитания

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает ввести в российских школах уроки полового воспитания. По мнению политика, в образовательных учреждениях нужны занятия, где дети смогут задать все интересующие вопросы специалисту.

"Должна быть создана ассоциация сексологов страны, должны обсуждать все эти темы с детьми, какую-то популярную брошюру выпустить наконец. Каждый раз министры говорят: "Нет у нас учителей". Ну, подготовьте, есть же педвузы. Нужны уроки по половому воспитанию. Если они появятся в школьной программе, будет меньше незапланированных беременностей и венерических заболеваний", — приводит слова Жириновского пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме.

Кроме того, парламентарий отметил, что Россия является единственной европейской страной, в которой нет школьных уроков семейной психологии и полового просвещения, никто не рассказывает об устройстве человеческого тела, опасности вирусов и ранней беременности.

"Нужна всего одна лекция в неделю, где дети могут задать вопросы специалисту. Такие занятия обезопасят детей и подростков от незапланированных беременностей и заболеваний, передающихся половым путём", — добавил Жириновский.

Стоит отметить, что несколько лет назад глава ЛДПР признался, что в детстве стал жертвой сексуального домогательства.