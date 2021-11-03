Переживший в детстве домогательства Жириновский предложил ввести в школах уроки полового воспитания
По мнению политика, они позволят снизить количество незапланированных беременностей и венерических заболеваний.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает ввести в российских школах уроки полового воспитания. По мнению политика, в образовательных учреждениях нужны занятия, где дети смогут задать все интересующие вопросы специалисту.
"Должна быть создана ассоциация сексологов страны, должны обсуждать все эти темы с детьми, какую-то популярную брошюру выпустить наконец. Каждый раз министры говорят: "Нет у нас учителей". Ну, подготовьте, есть же педвузы. Нужны уроки по половому воспитанию. Если они появятся в школьной программе, будет меньше незапланированных беременностей и венерических заболеваний", — приводит слова Жириновского пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме.
Кроме того, парламентарий отметил, что Россия является единственной европейской страной, в которой нет школьных уроков семейной психологии и полового просвещения, никто не рассказывает об устройстве человеческого тела, опасности вирусов и ранней беременности.
"Нужна всего одна лекция в неделю, где дети могут задать вопросы специалисту. Такие занятия обезопасят детей и подростков от незапланированных беременностей и заболеваний, передающихся половым путём", — добавил Жириновский.
Стоит отметить, что несколько лет назад глава ЛДПР признался, что в детстве стал жертвой сексуального домогательства.
Ранее Жириновский предложил ввести уголовное наказание для тех, кто отказывается от вакцинации от ковида.
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