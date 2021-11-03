Исполнитель песни "Москва" Жоржи Данн скончался в возрасте 81 года

Французский певец Жоржи Данн, известный по песням El casatschok ("Казачок"), Moscu ("Москва"), La barbacoa ("Барбекю"), скончался на 82-м году жизни в Испании. Об этом сообщает газета El Pais.

Артист ушёл из жизни в больнице испанского автономного сообщества Мадрид. По данным СМИ, туда его госпитализировали для операции на бедре. Что стало причиной смерти, пока не раскрывается.

Данн родился в Париже в 1940 году, но долгое время жил в Испании, где стал известен как исполнитель "летних" хитов.