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Исполнитель песни "Москва" Жоржи Данн скончался в возрасте 81 года

Артист ушёл из жизни в больнице испанского автономного сообщества Мадрид. По данным СМИ, туда его госпитализировали для операции на бедре

3 ноября, 19:24

Жоржи Данн. Кадр видео YouTube/luluwaiganton

Французский певец Жоржи Данн, известный по песням El casatschok ("Казачок"), Moscu ("Москва"), La barbacoa ("Барбекю"), скончался на 82-м году жизни в Испании. Об этом сообщает газета El Pais.

Артист ушёл из жизни в больнице испанского автономного сообщества Мадрид. По данным СМИ, туда его госпитализировали для операции на бедре. Что стало причиной смерти, пока не раскрывается.

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Данн родился в Париже в 1940 году, но долгое время жил в Испании, где стал известен как исполнитель "летних" хитов.

Ранее Лайф сообщал, что умер солист популярной в 60-х группы Jay and the Americans.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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