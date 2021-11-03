В России набирает популярность новая профессия — QR-курьер
Некоторые из них пишут, что даже могут присмотреть за детьми и сводить их на массовые культурные мероприятия.
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После введения QR-кодов в РФ появились объявления от курьеров, которые готовы за относительно небольшую сумму посетить ТЦ, банк, почту и даже ресторан или другое место, где требуется справка о вакцинации.
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Авторы объявлений указывают, что привиты вакциной "Спутник V", у некоторых даже есть медицинские книжки. За свои услуги просят они в среднем от 300 до 700 рублей. Некоторые как преимущество указывают, что у них есть машина, но это обходится дороже. Помимо стандартных услуг вакцинированные даже предлагают присмотреть за ребёнком во время похода в театр или на другое массовое мероприятие.
Эксперимент Лайфа: Россияне проверили, можно ли пройти в ТЦ по QR-кодам от чипсов, ЖКХ и киндер-сюрпризов
Ранее Лайф рассказывал, что в ряде регионов ввели систему QR-кодов. Например, власти Чувашии уже сообщили, что она будет действовать в регионе до Нового года. Также в Псковской области заявили о расширении системы QR-кодов и продлении её на период новогодних праздников. А ещё власти Калининградской области объявили, что хоть и не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября, но торговые центры и предприятия общепита после этого откроют свои двери только для посетителей, имеющих QR-код. Данная мера в регионе будет действовать до февраля.
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