В России набирает популярность новая профессия — QR-курьер

После введения QR-кодов в РФ появились объявления от курьеров, которые готовы за относительно небольшую сумму посетить ТЦ, банк, почту и даже ресторан или другое место, где требуется справка о вакцинации.

Авторы объявлений указывают, что привиты вакциной "Спутник V", у некоторых даже есть медицинские книжки. За свои услуги просят они в среднем от 300 до 700 рублей. Некоторые как преимущество указывают, что у них есть машина, но это обходится дороже. Помимо стандартных услуг вакцинированные даже предлагают присмотреть за ребёнком во время похода в театр или на другое массовое мероприятие.