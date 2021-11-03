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В Смоленской области прибавили к нерабочей неделе дополнительные три дня

Одной декады строгих ограничений для преодоления кризиса из-за ковида оказалось недостаточно.

3 ноября, 18:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Смоленской области режим нерабочих дней продлится до 10 ноября включительно. Соответствующий указ утвердил губернатор региона Алексей Островский.

"Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация показывает, что одной декады строгих ограничений для преодоления кризиса недостаточно. В связи с этим принято решение продлить режим нерабочих дней ещё на три дня — с 8 по 10 ноября включительно", — цитирует Островского региональный оперштаб.

Соответствующие изменения внесены в указ "О введении режима повышенной готовности". Согласно документу, все организации, продолжающие работу, обязаны проверять достоверность сертификатов о вакцинации, справки о перенесённом ковиде или отрицательном ПЦР-тесте, а также наличие медотвода.

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Ранее ряд антиковидных ограничений ещё на неделю продлили в Курганской области. Среди прочего организациям и ИП в регионе запретили проводить развлекательные и спортивные мероприятия.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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