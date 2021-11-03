В Курганской области ещё на неделю продлили ряд антиковидных ограничений
Среди прочего организациям и ИП запретили проводить развлекательные и спортивные мероприятия.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Оперативный штаб по профилактике коронавируса в Курганской области продлил ещё на одну неделю ряд ограничений. В телеграм-канале правительства области сообщили, что меры будут действовать с 8 по 14 ноября. В частности, ограничения распространяются на развлекательную и спортивную сферы.
"С 8 по 14 ноября запрещается (приостанавливается): нахождение несовершеннолетних граждан на объектах (территориях, в помещениях), которые предназначены для реализации услуг в сфере развлечений и досуга; проведение развлекательных мероприятий организациями и ИП, осуществляющими деятельность по оказанию услуг общественного питания; проведение спортивных мероприятий", — говорится в сообщении.
В частности, продолжит действовать запрет на работу организаций культуры, за исключением федеральных учреждений. Также по-прежнему разрешается проведение культурных мероприятий в онлайн-формате.
Ранее Лайф сообщал, что уже пять регионов России объявили о продлении нерабочих дней после 8 ноября.
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