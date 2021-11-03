В Курганской области ещё на неделю продлили ряд антиковидных ограничений

Оперативный штаб по профилактике коронавируса в Курганской области продлил ещё на одну неделю ряд ограничений. В телеграм-канале правительства области сообщили, что меры будут действовать с 8 по 14 ноября. В частности, ограничения распространяются на развлекательную и спортивную сферы.

"С 8 по 14 ноября запрещается (приостанавливается): нахождение несовершеннолетних граждан на объектах (территориях, в помещениях), которые предназначены для реализации услуг в сфере развлечений и досуга; проведение развлекательных мероприятий организациями и ИП, осуществляющими деятельность по оказанию услуг общественного питания; проведение спортивных мероприятий", — говорится в сообщении.

В частности, продолжит действовать запрет на работу организаций культуры, за исключением федеральных учреждений. Также по-прежнему разрешается проведение культурных мероприятий в онлайн-формате.