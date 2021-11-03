МГУ после "ковикул" вернётся к очным занятиям с частичной удалёнкой

Московский государственный университет М.В. Ломоносова после завершения "ковикул" вернётся к очным занятиям с возможностью также работать в удалённом формате. Соответствующий приказ подписал ректор вуза Виктор Садовничий, сообщает пресс-служба учебного заведения.

"Начиная с 8 ноября 2021 года приказ предусматривает реализацию образовательных программ в очном формате с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", — говорится в сообщении учебного заведения.

Однако это не исключает того, что в случае осложнения эпидемиологической ситуации некоторые факультеты могут опять перевести на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии с сохранением надлежащего качества подготовки обучающихся и реализацией образовательных программ в полном объёме.