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МГУ после "ковикул" вернётся к очным занятиям с частичной удалёнкой

Однако, если будет рост заболеваемости коронавирусом, некоторые факультеты переведут на домашний режим обучения.

3 ноября, 16:32
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Московский государственный университет М.В. Ломоносова после завершения "ковикул" вернётся к очным занятиям с возможностью также работать в удалённом формате. Соответствующий приказ подписал ректор вуза Виктор Садовничий, сообщает пресс-служба учебного заведения.

"Начиная с 8 ноября 2021 года приказ предусматривает реализацию образовательных программ в очном формате с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", — говорится в сообщении учебного заведения.

Однако это не исключает того, что в случае осложнения эпидемиологической ситуации некоторые факультеты могут опять перевести на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии с сохранением надлежащего качества подготовки обучающихся и реализацией образовательных программ в полном объёме.

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А ранее Лайф сообщал, что с начала учебного года в МГУ ковидом заразилось около 600 человек. Как тогда уточнил Садовничий, 200 из них — студенты. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в России 30 октября начался режим нерабочих дней. Во многих регионах РФ введены антикоронавирусные QR-коды. Школам и вузам рекомендовано уйти на каникулы без потерь для полноты обучения. При этом за регионами оставили право корректировать даты нерабочих дней, и этим правом воспользовались, к примеру, власти Новгородской области, продлив режим ещё на неделю.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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