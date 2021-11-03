Уже пять регионов России объявили о продлении нерабочих дней после 8 ноября

Пятый регион России объявил о продлении режима нерабочих дней после 8 ноября — Брянская область решила оставить "ковикулы" в силе до 14 ноября включительно для ряда сфер, в том числе заведений общепита, объектов розничной торговли и салонов красоты. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Установить, что в период с 8 по 14 ноября 2021 года (включительно) в Брянской области приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе: ресторанов, кафе, столовых, объектов розничной торговли, салонов красоты", — говорится в документе.