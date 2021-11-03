Уже пять регионов России объявили о продлении нерабочих дней после 8 ноября
"Ковикулы" не коснутся в том числе аптек и магазинов, которые имеют доставку.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Пятый регион России объявил о продлении режима нерабочих дней после 8 ноября — Брянская область решила оставить "ковикулы" в силе до 14 ноября включительно для ряда сфер, в том числе заведений общепита, объектов розничной торговли и салонов красоты. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Установить, что в период с 8 по 14 ноября 2021 года (включительно) в Брянской области приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе: ресторанов, кафе, столовых, объектов розничной торговли, салонов красоты", — говорится в документе.
В списке также косметические и спа-салоны, ФОКи, фитнес-клубы, бассейны, организации, проводящие массовые физкультурные, зрелищные и спортивные мероприятия, кинотеатры, театры, музеи и концертные залы. Режим нерабочих дней не распространяется на все секторы экономики, а приостанавливает деятельность перечисленных категорий предприятий до 14 ноября. Работу на "ковикулах" в том числе продолжат аптеки и магазины, имеющие доставку.
Как сообщал Лайф, из-за роста заболеваемости коронавирусом в России 30 октября начался режим нерабочих дней. Во многих регионах РФ введена система QR-кодов. При этом за местными властями оставили право корректировать даты "ковикул" по своему усмотрению, первыми им воспользовались Новгородская и Томская области. Потом ограничения продлили ещё два региона.
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