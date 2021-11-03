На Камчатке с 23 ноября вводят QR-коды при посадке в самолёты и автобусы

Власти Камчатки с 23 ноября распространят практику использования QR-кодов о вакцинации или перенесённом ковиде на пассажирские перевозки по краю. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

"Мы планируем расширять практику использования QR-кодов. С 23 ноября мы будем вводить этот инструмент для межмуниципальных перевозок как авиационным, так и наземным транспортом. Он позволит избежать необходимости прохождения тестирования перед каждым перелётом или поездкой, но одновременно позволит обеспечить безопасность для тех, кто будет перемещаться между нашими районами", — приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

Как уточняется, с 23 ноября QR-коды будут требоваться при посадке на авиатранспорт по всем направлениям Камчатского края и на следующие междугородние маршруты межмуниципального сообщения: из Петропавловска-Камчатского в село Мильково, посёлки Эссо, Усть-Камчатск, Октябрьский и Ключи.

Как отметил Солодов, принятые меры по введению в регионе QR-кодов уже дают свой эффект — количество вакцинированных от коронавируса в регионе превысило 50% от плана. С 30 октября музеи, театры, предприятия общепита и спортзалы края могут посещать только привитые граждане, а также переболевшие в течение шести месяцев и жители со справкой о медотводе от проведения вакцинации.