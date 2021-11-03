СМИ: Росздравнадзор поручил сообщать об антипрививочниках в СК и прокуратуру
При этом особое внимание служба поручила обратить на врачей — противников вакцинации.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Росздравнадзор поручил территориальным подразделениям сообщать об антипрививочниках в Следственный комитет и прокуратуру. Об этом пишет портал "Медвестник" со ссылкой на документ, подписанный главой ведомства Аллой Самойловой.
"В течение трёх дней в Росздравнадзор необходимо письменно сообщать о передаче информации в прокуратуру или следственные органы регионов", — говорится в публикации.
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Отмечается, что ведомство потребовало выявлять граждан, "активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации" против коронавируса и участвующих в антипрививочной кампании. При этом особое внимание служба поручила обратить на врачей — противников вакцинации.
Издание пишет, что нарушителей будут привлекать к ответственности по статьям 207.1 и 207.2 УК РФ. В первой из них речь идёт о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, либо о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения. Максимальный срок наказания по этой статье — ограничение свободы на срок до трёх лет.
Во второй статье говорится о распространении заведомо ложной общественно значимой информации, которая привела к тяжким последствиям. По ней нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы, в случае если погиб человек или наступили тяжкие последствия для здоровья.
Как ранее подчеркнул глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, лишь 0,03% привитых оказываются в больнице с тяжёлым течением ковида. Подавляющее большинство пациентов в стационарах не вакцинировались.
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