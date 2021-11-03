СМИ: Росздравнадзор поручил сообщать об антипрививочниках в СК и прокуратуру

Росздравнадзор поручил территориальным подразделениям сообщать об антипрививочниках в Следственный комитет и прокуратуру. Об этом пишет портал "Медвестник" со ссылкой на документ, подписанный главой ведомства Аллой Самойловой.

"В течение трёх дней в Росздравнадзор необходимо письменно сообщать о передаче информации в прокуратуру или следственные органы регионов", — говорится в публикации.

Отмечается, что ведомство потребовало выявлять граждан, "активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации" против коронавируса и участвующих в антипрививочной кампании. При этом особое внимание служба поручила обратить на врачей — противников вакцинации.

Издание пишет, что нарушителей будут привлекать к ответственности по статьям 207.1 и 207.2 УК РФ. В первой из них речь идёт о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, либо о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения. Максимальный срок наказания по этой статье — ограничение свободы на срок до трёх лет.

Во второй статье говорится о распространении заведомо ложной общественно значимой информации, которая привела к тяжким последствиям. По ней нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы, в случае если погиб человек или наступили тяжкие последствия для здоровья.