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В Раде рассказали, сколько дней потребуется России, чтобы сокрушить украинскую армию

По мнению нардепа, власти Незалежной понимают, что военное преимущество на стороне Москвы.

3 ноября, 19:01
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что Киеву невыгодно развязывать войну с Москвой, потому что Российской армии достаточно одной недели, чтобы разгромить ВСУ.

"Российская армия сегодня способна сокрушить Украину в течение пяти-семи дней максимум", — сказал парламентарий в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, киевские власти понимают, что военное преимущество на стороне Москвы. Тем не менее, политик выразил опасение, что Запад может использовать Незалежную в военных целях, например для нанесения ракетных ударов по российской территории. Он напомнил о прошлогодних манёврах стратегических бомбардировщиков США в небе над Украиной.

"Над нашей территорией американские стратегические бомбардировщики отрабатывали некие военные операции. Потенциально, как предполагают военные эксперты, возможность ракетного удара по территории России. Представьте, под Харьковом ракета появится, и что нам с этим делать?" задаётся вопросом Волошин.

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Ранее Лайф сообщал, что Пентагон не заметил агрессии со стороны России на границе с Украиной. Там указали на значительное количество военных перемещений РФ, но отметили, что в этом нет ничего необычного.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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