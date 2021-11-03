В Раде рассказали, сколько дней потребуется России, чтобы сокрушить украинскую армию

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что Киеву невыгодно развязывать войну с Москвой, потому что Российской армии достаточно одной недели, чтобы разгромить ВСУ.

"Российская армия сегодня способна сокрушить Украину в течение пяти-семи дней максимум", — сказал парламентарий в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, киевские власти понимают, что военное преимущество на стороне Москвы. Тем не менее, политик выразил опасение, что Запад может использовать Незалежную в военных целях, например для нанесения ракетных ударов по российской территории. Он напомнил о прошлогодних манёврах стратегических бомбардировщиков США в небе над Украиной.

"Над нашей территорией американские стратегические бомбардировщики отрабатывали некие военные операции. Потенциально, как предполагают военные эксперты, возможность ракетного удара по территории России. Представьте, под Харьковом ракета появится, и что нам с этим делать?" — задаётся вопросом Волошин.