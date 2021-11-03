В Кремле ответили Киеву на заявления о "наращивании" российских войск у границы
Ранее бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что РФ якобы "стягивает войска к границе на протяжении нескольких последних недель".
Россия на своей территории размещает военных там, где считает это необходимым. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления украинской стороны о якобы наращивании числа российских военнослужащих у границы с Незалежной.
"Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Россия якобы "стягивает войска к границе уже на протяжении нескольких последних недель", поэтому Киев должен быть готов к объявлению военного положения. При этом ранее Министерство обороны Украины официально опровергло, что РФ якобы наращивает военное присутствие у её границы.
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