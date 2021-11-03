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В Кремле ответили Киеву на заявления о "наращивании" российских войск у границы

Ранее бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что РФ якобы "стягивает войска к границе на протяжении нескольких последних недель".

3 ноября, 10:15

Россия на своей территории размещает военных там, где считает это необходимым. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления украинской стороны о якобы наращивании числа российских военнослужащих у границы с Незалежной.

"Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым", отметил представитель Кремля.

Военный поворот: Что пишут западные СМИ и политики о "российских войсках на границе с Украиной"

Военный поворот: Что пишут западные СМИ и политики о "российских войсках на границе с Украиной"

Напомним, ранее бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Россия якобы "стягивает войска к границе уже на протяжении нескольких последних недель", поэтому Киев должен быть готов к объявлению военного положения. При этом ранее Министерство обороны Украины официально опровергло, что РФ якобы наращивает военное присутствие у её границы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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