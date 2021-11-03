В Кремле ответили Киеву на заявления о "наращивании" российских войск у границы

Россия на своей территории размещает военных там, где считает это необходимым. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления украинской стороны о якобы наращивании числа российских военнослужащих у границы с Незалежной.

"Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым", — отметил представитель Кремля.