Путин намерен принять участие в форуме "Россия зовёт!"

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в международном форуме "Россия зовёт!", который запланирован на конец ноября — начало декабря. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, планирует. В планах есть", — сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, что в октябре этого года Путин принял участие в заседании клуба "Валдай". А в прошлом году глава государства подключился к заседанию дискуссионного клуба в режиме видеосвязи. Также президент выступил на форуме "Российская энергетическая неделя".