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Путин намерен принять участие в форуме "Россия зовёт!"

Это ежегодное мероприятие посвящено отечественным и зарубежным инвестициям в экономику РФ.

3 ноября, 10:06
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в международном форуме "Россия зовёт!", который запланирован на конец ноября — начало декабря. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, планирует. В планах есть", — сказал официальный представитель Кремля.

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Напомним, что в октябре этого года Путин принял участие в заседании клуба "Валдай". А в прошлом году глава государства подключился к заседанию дискуссионного клуба в режиме видеосвязи. Также президент выступил на форуме "Российская энергетическая неделя".

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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