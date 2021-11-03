Песков объяснил решение засекретить закупки Росгвардии и ФСО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил решение кабмина засекретить данные о закупках ФСО и Росгвардии. Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами в среду. По словам Пескова, это объясняется тем, что указанные ведомства имеют дело с гостайной.