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Песков объяснил решение засекретить закупки Росгвардии и ФСО

В Кремле отметили, что речь идёт о ведомствах, имеющих дело с государственной тайной.

3 ноября, 09:59

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил решение кабмина засекретить данные о закупках ФСО и Росгвардии. Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами в среду. По словам Пескова, это объясняется тем, что указанные ведомства имеют дело с гостайной.

"Речь идёт о специальных ведомствах. Конечно, это относится к сфере гостайны, и именно этим продиктована необходимость закрытия этой информации", пояснил журналистам представитель Кремля.

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Ранее Лайф сообщал, что с 1 января 2022 года ФСО и Росгвардия будут проводить закупки товаров, работ и услуг на закрытых тендерах. А до этого Правительство РФ утвердило новые правила, касающиеся секретности и гостайны.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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