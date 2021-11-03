Песков объяснил решение засекретить закупки Росгвардии и ФСО
В Кремле отметили, что речь идёт о ведомствах, имеющих дело с государственной тайной.
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил решение кабмина засекретить данные о закупках ФСО и Росгвардии. Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами в среду. По словам Пескова, это объясняется тем, что указанные ведомства имеют дело с гостайной.
"Речь идёт о специальных ведомствах. Конечно, это относится к сфере гостайны, и именно этим продиктована необходимость закрытия этой информации", — пояснил журналистам представитель Кремля.
Ранее Лайф сообщал, что с 1 января 2022 года ФСО и Росгвардия будут проводить закупки товаров, работ и услуг на закрытых тендерах. А до этого Правительство РФ утвердило новые правила, касающиеся секретности и гостайны.
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