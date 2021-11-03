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Путин не планирует в ближайшее время контактов по ОПЕК+

Вопросами работы с организацией занимается вице-премьер России Александр Новак.

3 ноября, 09:52
<p>Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/67056" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin</a></p>

Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонные переговоры и внутрироссийские встречи с коллегами по ОПЕК+. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Со своими коллегами по ОПЕК+ находится в постоянном контакте вице-премьер Новак, который и курирует у нас это направление работы", — пояснил представитель Кремля.

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Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что страны ОПЕК+ должны нарастить объёмы добычи нефти. После чего Песков прокомментировал слова американского лидера и призвал не торопиться с выводами. В Кремле подчеркнули, что Россия верна своим обязательствам в рамках ОПЕК+, но не является сторонницей скоропалительных решений.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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