Путин не планирует в ближайшее время контактов по ОПЕК+
Вопросами работы с организацией занимается вице-премьер России Александр Новак.
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Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонные переговоры и внутрироссийские встречи с коллегами по ОПЕК+. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Со своими коллегами по ОПЕК+ находится в постоянном контакте вице-премьер Новак, который и курирует у нас это направление работы", — пояснил представитель Кремля.
Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что страны ОПЕК+ должны нарастить объёмы добычи нефти. После чего Песков прокомментировал слова американского лидера и призвал не торопиться с выводами. В Кремле подчеркнули, что Россия верна своим обязательствам в рамках ОПЕК+, но не является сторонницей скоропалительных решений.
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