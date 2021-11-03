Путин не планирует в ближайшее время контактов по ОПЕК+

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонные переговоры и внутрироссийские встречи с коллегами по ОПЕК+. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Со своими коллегами по ОПЕК+ находится в постоянном контакте вице-премьер Новак, который и курирует у нас это направление работы", — пояснил представитель Кремля.