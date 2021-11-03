Песков — о деле Сафронова: Только суд может признать человека виновным

В Кремле видели сообщения о завершении расследования и выдвижении новых обвинений по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что "только суд может признать человека виновным".

"Любые обвинения ещё предстоит доказать в суде. До этого, конечно же, мы никак ни ход следствия, ни суть предъявляемых обвинений комментировать не можем и не хотим", — резюмировал представитель Кремля.