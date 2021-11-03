Песков — о деле Сафронова: Только суд может признать человека виновным
В Кремле видели сообщения о том, что расследование уголовного дела о госизмене против советника главы "Роскосмоса" было завершено.
Фото © Агентство "Москва" / Пресс-служба Лефортовского районного суда
В Кремле видели сообщения о завершении расследования и выдвижении новых обвинений по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что "только суд может признать человека виновным".
"Любые обвинения ещё предстоит доказать в суде. До этого, конечно же, мы никак ни ход следствия, ни суть предъявляемых обвинений комментировать не можем и не хотим", — резюмировал представитель Кремля.
На днях Лайф сообщал, что следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела о госизмене в отношении Ивана Сафронова. Его задержали утром 7 июля 2020 года, когда он выходил из подъезда. Молодой человек к тому моменту работал в "Роскосмосе" около двух месяцев, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу, свою вину он не признаёт, кроме того, Иван отказался идти на сделку со следствием.
Ранее в среду стало известно, что Сафронов помещён в карцер СИЗО "Лефортово" на три дня из-за того, что он пытался приклеить бумагой от колбасы телеантенну к стене своей камеры.
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