В Кремле оценили визит главы ЦРУ в Москву как положительное продвижение контактов России и США
При этом Дмитрий Песков не уточнил, будет ли Владимир Путин в том или ином формате общаться с Бёрнсом.
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Визит главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бёрнса в Москву можно рассматривать как положительное продвижение контактов двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Диалог на таком уровне и диалог по таким чувствительным вопросам чрезвычайно важен для двусторонних отношений и для обмена мнениями по тем проблемам, которые у нас есть", — отметил представитель Кремля.
При этом он не уточнил, будет ли Владимир Путин в том или ином формате общаться с Бёрнсом, находящимся в российской столице.
"Президент не в Москве, президент находится в Сочи, где он работает... Поэтому если какие-то контакты состоятся (не личные), то мы об этом сообщим", — пообещал Песков.
Напомним, глава ЦРУ Уильям Бёрнс по поручению американского президента Джо Байдена прибыл с делегацией представителей США в Москву с двухдневным визитом. Накануне он встретился с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым, а сегодня — с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.
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