В Кремле оценили визит главы ЦРУ в Москву как положительное продвижение контактов России и США

Визит главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бёрнса в Москву можно рассматривать как положительное продвижение контактов двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Диалог на таком уровне и диалог по таким чувствительным вопросам чрезвычайно важен для двусторонних отношений и для обмена мнениями по тем проблемам, которые у нас есть", — отметил представитель Кремля.

При этом он не уточнил, будет ли Владимир Путин в том или ином формате общаться с Бёрнсом, находящимся в российской столице.