Рейс из Мурманска в Москву задержали на час из-за отвалившегося колеса

Вылет самолёта "Боинг-738" рейсом Мурманск — Москва задержался на час из-за неполадок с трапом. Об этом сообщил источник РИА ФАН в авиационных кругах.

Отмечается, что у самолёта, который принадлежит авиакомпании Smartavia, отвалилось колесо трапа, однако его уже починили, после чего воздушное судно смогло отправиться в пункт назначения.