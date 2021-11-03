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Рейс из Мурманска в Москву задержали на час из-за отвалившегося колеса

Сейчас уже всё починили и воздушное судно отправилось по заданному маршруту.

3 ноября, 09:46
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Вылет самолёта "Боинг-738" рейсом Мурманск — Москва задержался на час из-за неполадок с трапом. Об этом сообщил источник РИА ФАН в авиационных кругах.

Отмечается, что у самолёта, который принадлежит авиакомпании Smartavia, отвалилось колесо трапа, однако его уже починили, после чего воздушное судно смогло отправиться в пункт назначения.

Ранее Лайф сообщал, что почти 200 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах из-за тумана.

Все самолёты, севшие в Нижнем Новгороде из-за тумана, вылетели в Москву

Все самолёты, севшие в Нижнем Новгороде из-за тумана, вылетели в Москву

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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