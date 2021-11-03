Кремль напомнил Байдену о пожарах в Калифорнии в ответ на слова о "горящей тундре"

Россия принимает достаточные меры для решения проблем с климатом, но пожары и другие катаклизмы происходят по всему миру. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на обвинения американского лидера Джо Байдена в том, что Москва якобы игнорирует проблему "горящей тундры".

"Тундра действительно горит. Но давайте не забывать, что горят леса в Калифорнии, Турции и других местах. Это те самые последствия изменения климата, и Россия по некоторым параметрам сталкивается и с более серьёзными вызовами — это потепление и так далее", — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, действия России по климату не имеют цели был приуроченными к какому-либо мероприятию, а что касается борьбы с природными пожарами, то меры по ним принимаются серьёзные и продуманные. Песков также отметил, что Россия занимает весьма ответственную позицию в отношении диверсификации энергобаланса, который является более "зелёным", чем в некоторых странах.

"Убеждён, что, когда состоится очередное общение двух президентов, у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать Байдену о том, что мы делаем по климату", — подчеркнул Песков, добавив, что в климатическом саммите принимала участие российская делегация.