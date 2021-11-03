Путин посетит Севастополь в День народного единства
Там глава государства планирует встретиться с Михаилом Развожаевым.
Фото © Kremlin
Президент России Владимир Путин 4 ноября прилетит из Сочи в Севастополь, чтобы принять участие в праздновании Дня народного единства. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он посетит мемориальный комплекс, посвящённый окончанию Гражданской войны, выступит там, возложит цветы. Завтра также запланирована его встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым", — уточнил представитель Кремля.
Напомним, из-за роста заболеваемости ковидом в Севастополе действует режим нерабочих дней. Ранее губернатор Михаил Развожаев решил усилить антиковидные ограничения в связи с массовым бронированием туристами отелей на период "каникул". Развожаев объявил, что с 30 октября в город можно будет въехать через блокпосты. В первый день ограничений не было пропущено 207 автомобилей, во второй — 124 машины и два экскурсионных автобуса. Но уже первого ноября стало известно, что власти Севастополя досрочно свернут блокпосты на въезде в город.
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