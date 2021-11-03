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Путин посетит Севастополь в День народного единства

Там глава государства планирует встретиться с Михаилом Развожаевым.

3 ноября, 10:09
<p>Фото ©<a href="http://www.kremlin.ru/events/president/trips/66341/photos/66271" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin</a></p>

Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин 4 ноября прилетит из Сочи в Севастополь, чтобы принять участие в праздновании Дня народного единства. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он посетит мемориальный комплекс, посвящённый окончанию Гражданской войны, выступит там, возложит цветы. Завтра также запланирована его встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым", — уточнил представитель Кремля.

Власти Севастополя решили досрочно свернуть блокпосты на въезде в город

Власти Севастополя решили досрочно свернуть блокпосты на въезде в город

Напомним, из-за роста заболеваемости ковидом в Севастополе действует режим нерабочих дней. Ранее губернатор Михаил Развожаев решил усилить антиковидные ограничения в связи с массовым бронированием туристами отелей на период "каникул". Развожаев объявил, что с 30 октября в город можно будет въехать через блокпосты. В первый день ограничений не было пропущено 207 автомобилей, во второй — 124 машины и два экскурсионных автобуса. Но уже первого ноября стало известно, что власти Севастополя досрочно свернут блокпосты на въезде в город.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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