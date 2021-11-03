Instagram разблокировал аккаунт Правительства Севастополя
Власти региона напомнили о своём официальном аккаунте и убедили подписчиков, что будут "всегда на связи".
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Официальную страницу Правительства Севастополя в "Инстаграме" разблокировали. Сразу после снятия бана власти города вышли на связь с подписчиками и поблагодарили руководство соцсети.
"Благодарим администрацию Сети, что не прошли мимо и в индивидуальном порядке рассмотрели обращение. Огромное спасибо нашим подписчикам, кто поддержал репостами наши публикации. Мы всегда на связи", — говорится в сообщении на вновь открытой для фолловеров странице.
Лайф рассказывал, что 29 октября был заблокирован официальный аккаунт Правительства Севастополя, на который было подписано больше десяти тысяч человек. Начальник Управления информационной политики Ирина Юхина тогда сообщила, что причиной бана стало большое количество ответов на комментарии пользователей.
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