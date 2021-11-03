НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Instagram разблокировал аккаунт Правительства Севастополя

Власти региона напомнили о своём официальном аккаунте и убедили подписчиков, что будут "всегда на связи".

3 ноября, 18:50

Фото © Pexels

Официальную страницу Правительства Севастополя в "Инстаграме" разблокировали. Сразу после снятия бана власти города вышли на связь с подписчиками и поблагодарили руководство соцсети.

"Благодарим администрацию Сети, что не прошли мимо и в индивидуальном порядке рассмотрели обращение. Огромное спасибо нашим подписчикам, кто поддержал репостами наши публикации. Мы всегда на связи", — говорится в сообщении на вновь открытой для фолловеров странице.

YouTube заблокировал канал СК Белоруссии из-за санкций

YouTube заблокировал канал СК Белоруссии из-за санкций

Лайф рассказывал, что 29 октября был заблокирован официальный аккаунт Правительства Севастополя, на который было подписано больше десяти тысяч человек. Начальник Управления информационной политики Ирина Юхина тогда сообщила, что причиной бана стало большое количество ответов на комментарии пользователей.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1