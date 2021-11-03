Instagram разблокировал аккаунт Правительства Севастополя

Официальную страницу Правительства Севастополя в "Инстаграме" разблокировали. Сразу после снятия бана власти города вышли на связь с подписчиками и поблагодарили руководство соцсети.

"Благодарим администрацию Сети, что не прошли мимо и в индивидуальном порядке рассмотрели обращение. Огромное спасибо нашим подписчикам, кто поддержал репостами наши публикации. Мы всегда на связи", — говорится в сообщении на вновь открытой для фолловеров странице.