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Роскомнадзор потребовал разблокировать ролик с гимном России в Instagram

Ведомство отметило, что государственные символы не являются объектом авторских прав.

3 ноября, 18:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Роскомнадзор потребовал от "Инстаграма" снять ограничения, наложенные на видеоролики, содержащие гимн России или его фрагменты, в том числе на видео, опубликованном в аккаунте "Вести Алтай". Об этом журналистам сообщили в ведомстве.

"Instagram под предлогом нарушений авторских прав наложил ограничение на видеоролик, содержащий фрагменты государственного гимна РФ, опубликованный в Instagram-аккаунте "Вести Алтай" российского СМИ "Государственный интернет-канал "Россия", — напомнили в ведомстве.

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Там уточнили, что Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все ограничения, которые были наложены на ролики, содержащие гимн РФ либо его фрагменты, и проинформировать об этом ведомство. В письме к компании ведомство напомнило, что гимн, как и иные государственные символы, не являются объектом авторских прав.

"Блокировка материалов, содержащих фрагменты государственного гимна РФ, недопустима", — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Ранее сообщалось, что Instagram заблокировал официальный аккаунт правительства Севастополя. Причиной стало большое количество ответов на комментарии пользователей.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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