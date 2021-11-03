Роскомнадзор потребовал разблокировать ролик с гимном России в Instagram
Ведомство отметило, что государственные символы не являются объектом авторских прав.
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Роскомнадзор потребовал от "Инстаграма" снять ограничения, наложенные на видеоролики, содержащие гимн России или его фрагменты, в том числе на видео, опубликованном в аккаунте "Вести Алтай". Об этом журналистам сообщили в ведомстве.
"Instagram под предлогом нарушений авторских прав наложил ограничение на видеоролик, содержащий фрагменты государственного гимна РФ, опубликованный в Instagram-аккаунте "Вести Алтай" российского СМИ "Государственный интернет-канал "Россия", — напомнили в ведомстве.
Там уточнили, что Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все ограничения, которые были наложены на ролики, содержащие гимн РФ либо его фрагменты, и проинформировать об этом ведомство. В письме к компании ведомство напомнило, что гимн, как и иные государственные символы, не являются объектом авторских прав.
"Блокировка материалов, содержащих фрагменты государственного гимна РФ, недопустима", — подчеркнули в Роскомнадзоре.
Ранее сообщалось, что Instagram заблокировал официальный аккаунт правительства Севастополя. Причиной стало большое количество ответов на комментарии пользователей.
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