Роскомнадзор потребовал разблокировать ролик с гимном России в Instagram

Роскомнадзор потребовал от "Инстаграма" снять ограничения, наложенные на видеоролики, содержащие гимн России или его фрагменты, в том числе на видео, опубликованном в аккаунте "Вести Алтай". Об этом журналистам сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все ограничения, которые были наложены на ролики, содержащие гимн РФ либо его фрагменты, и проинформировать об этом ведомство. В письме к компании ведомство напомнило, что гимн, как и иные государственные символы, не являются объектом авторских прав.