Главу узбекского аналога Роскомнадзора уволили за блокировку Instagram и YouTube

Глава Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомнадзор) Голибшер Зияев уволен. Поводом стало то, что по решению чиновника в стране на некоторое время была ограничена работа ряда крупных соцсетей и мессенджеров (таких как "Телеграм", "Фейсбук", "Одноклассники", "Ютуб") из-за нарушения закона о персональных данных.

"По поручению президента начальник Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Голибшер Зияев освобождён от занимаемой должности за ошибочные и несогласованные действия, по произошедшему факту будут проведены следственные действия", — написал в телеграм-канале пресс-секретарь президента страны Шерзод Асадов.

Он добавил, что по итогам расследования в отношении всех ответственных руководителей, виновных в произошедшем, будут применены соответствующие меры.