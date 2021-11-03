В кабмине обсудили варианты сдерживания цен на бензин и дизель
В части моторного топлива на совещании было решено продолжать мониторинг ситуации на рынке.
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Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проанализировать работу демпфера на бензин и дизель, а также рассмотреть целесообразность его корректировки на 2022 год. Об этом говорится на сайте кабмина по итогам стратегической сессии по текущей ситуации на топливном рынке.
"В части моторных топлив было решено продолжать мониторинг ситуации на топливном рынке, в том числе в его биржевом звене, для рассмотрения целесообразности дальнейшего увеличения биржевых нормативов по бензинам и дизельному топливу на 1% для каждого из их типов. Кроме того, по поручению Александра Новака будет проведён дополнительный анализ работы топливного демпфера для бензинов и дизельного топлива и рассмотрена целесообразность его корректировки на 2022 год", — уточнили в пресс-службе кабмина.
На совещании были также министр экономического развития Максим Решетников, глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, представители Минэнерго, Минфина, нефтяных компаний – производителей топлива, а также профильных топливных объединений рынка.
Также среди затронутых в ходе встречи тем указывались динамика оптовых, биржевых и розничных цен на нефтепродукты, экономика производства, уровень запасов топлива. Участники совещания сделали прогнозы развития ситуации на конец 2021 года – начало 2022-го. Особое внимание они уделили текущей ситуации на рынке керосина, его производству, ценам и мерам по их стабилизации.
Ранее сообщалось, что цена бензина АИ-95 обновила рекорд в России, достигнув 60 570 рублей за тонну.
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