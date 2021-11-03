Пентагон заподозрил Китай в создании "новорождённой ядерной триады"
По подсчётам американских военных, КНР может получить 700 боеголовок к 2027 году и добить это число до тысячи к 2030 году.
Фото © Министерство национальной обороны КНР
Пентагон полагает, что армия Китая уже обзавелась ядерной триадой, под которой подразумеваются стратегические силы, включающие три компонента: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы.
"КНР, вероятно, уже создала "новорождённую ядерную триаду", разработав способную нести ядерный заряд баллистическую ракету воздушного базирования, а также улучшив ядерный потенциал наземного и морского базирования", — говорится в докладе Министерства обороны США.
В документе говорится также, что Пекин создаёт инфраструктуру, необходимую для большого расширения ядерных сил. По подсчётам Пентагона, КНР может получить 700 боеголовок, установленных на средства доставки, к 2027 году и добить это число до тысячи к 2030 году.
Ранее газета Financial Times сообщила, что в августе Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерной боеголовкой. По данным СМИ, это застигло разведку США врасплох. В Кремле отметили, что не видят угроз из-за испытаний вооружения.
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