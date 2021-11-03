Пентагон заподозрил Китай в создании "новорождённой ядерной триады"

Пентагон полагает, что армия Китая уже обзавелась ядерной триадой, под которой подразумеваются стратегические силы, включающие три компонента: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы.

"КНР, вероятно, уже создала "новорождённую ядерную триаду", разработав способную нести ядерный заряд баллистическую ракету воздушного базирования, а также улучшив ядерный потенциал наземного и морского базирования", — говорится в докладе Министерства обороны США.

В документе говорится также, что Пекин создаёт инфраструктуру, необходимую для большого расширения ядерных сил. По подсчётам Пентагона, КНР может получить 700 боеголовок, установленных на средства доставки, к 2027 году и добить это число до тысячи к 2030 году.