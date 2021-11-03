В Совфеде уличили "радеющего за экологию" Байдена, напомнив о его кортеже из ста машин

В Совфеде прокомментировали недовольство президента США Джо Байдена отсутствием президентов России и Китая на саммите в Глазго. Член Комитета СФ Анатолий Широков в беседе с Лайфом отметил, что, прежде чем обвинять другие страны, американскому лидеру следует обратить внимание на то, сколько выхлопных газов выделяет его собственный кортеж, состоящий из ста автомобилей.

"Когда Байден говорит о том, что у нас горели леса, то ему надо вспомнить и пожары в Калифорнии и других штатах, которые здорово подорвали экосистему и чистоту воздуха как в США, так и в мире. Если уж господин Байден так радеет за экологию и чистый воздух, то ему надо вспомнить, сколько выделяет его собственный лимузин, который работает на дизеле, и кортеж, состоящий из ста автомобилей. Поэтому начинать надо с себя", — заметил Широков.

Он также напомнил, что целью своего пребывания на саммите в Глазго Байден назвал желание США "дышать чистым воздухом и управлять всем миром". По мнению Широкова, в таком случае российский и китайский лидеры "вправе выбирать, куда им ехать и какой уровень представительства определить".

"И мы даже в американской прессе можем видеть высказывания Байдена, которые не добавляют ему авторитета. Это какая-то общая черта. Так, один из прежних президентов путал Словакию со Словенией. Здесь уже идёт речь о какой-то мифической тундре", — заметил Широков и посоветовал спичрайтерам американских президентов работать тщательнее.