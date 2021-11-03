Обвинённого в изнасиловании рэпера Yung Trappa арестовали на два месяца
Инцидент произошёл в коттедже, где тот отдыхал в компании друзей.
Кадр из видео © СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области / SHOT
Обвинённого в изнасиловании рэпера Yung Trappa арестовали на несколько месяцев. Видео © СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области / SHOT
Выборгский городской суд Ленинградской области избрал меру пресечения для рэпера Yung Trappa (Владислав Ширяев), который подозревается в изнасиловании 18-летней Алины и домогательствах по отношению к её подруге. За решёткой в СИЗО артист проведёт два месяца, как минимум до января.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу на два месяца", — отметили в ведомстве.
При этом друзья артиста не верят в то, что он в тот вечер решился на насилие. Один из них в беседе с SHOT рассказал, что слышал в тот вечер, когда рэпер уединился с девушками в их комнате.
"Влад пошёл в комнату с девушками к ним. Моя комната была напротив. Стены не очень звуконепроницаемые, наоборот, всё слышно. После этого я услышал звуки секса, доносящиеся из коридора, но это были стоны наслаждения. Никаких там слёз, всхлипов не доносилось", — сказал он.
Как ранее сообщал Лайф, вечеринка, на которой рэпер Yung Trappa якобы изнасиловал 18-летнюю студентку из Санкт-Петербурга, проходила в посёлке Подборовье в ночь на 2 ноября. В полиции девушка рассказала, что музыкант ворвался к ней посреди ночи, избил и дважды принудил к сексу. Сам же он заявил, что всё произошло по обоюдному согласию, а наутро девушка якобы спокойно уехала по своим делам. На рэпера завели уголовные дела по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".
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