Обвинённого в изнасиловании рэпера Yung Trappa арестовали на два месяца

Обвинённого в изнасиловании рэпера Yung Trappa арестовали на несколько месяцев. Видео © СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области / SHOT

Выборгский городской суд Ленинградской области избрал меру пресечения для рэпера Yung Trappa (Владислав Ширяев), который подозревается в изнасиловании 18-летней Алины и домогательствах по отношению к её подруге. За решёткой в СИЗО артист проведёт два месяца, как минимум до января.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу на два месяца", — отметили в ведомстве.

При этом друзья артиста не верят в то, что он в тот вечер решился на насилие. Один из них в беседе с SHOT рассказал, что слышал в тот вечер, когда рэпер уединился с девушками в их комнате.