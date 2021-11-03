В Узбекистане ограничили работу TikTok, Instagram и YouTube

Госинспекция Узбекистана по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомназорат) ограничила в республике доступ сразу к ряду популярных соцсетей и сервисов из-за нарушения закона о персональных данных. О введении ограничений сообщила пресс-служба ведомства.

В реестр нарушителей законодательства о персональных данных были включены TikTok, Twitter, Instagram, Skype, Telegram, Facebook, "Одноклассники", YouTube, LinkedIn и другие. Узкомназорат пояснил, что перечисленные соцсети были наказаны за хранение и обработку персональных данных граждан страны за пределами республики.