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Уведомления отключены

В Узбекистане ограничили работу TikTok, Instagram и YouTube

Они были наказаны за хранение и обработку персональных данных граждан страны за пределами республики.

3 ноября, 16:44

Фото © Shutterstock

Госинспекция Узбекистана по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомназорат) ограничила в республике доступ сразу к ряду популярных соцсетей и сервисов из-за нарушения закона о персональных данных. О введении ограничений сообщила пресс-служба ведомства.

В реестр нарушителей законодательства о персональных данных были включены TikTok, Twitter, Instagram, Skype, Telegram, Facebook, "Одноклассники", YouTube, LinkedIn и другие. Узкомназорат пояснил, что перечисленные соцсети были наказаны за хранение и обработку персональных данных граждан страны за пределами республики.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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