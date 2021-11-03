Польский журналист объяснил, почему "России не нужен "Северный поток – 2"

Сокращение транзита газа в Европу говорит о незаинтересованности России в проекте "Северный поток – 2" — к такому выводу пришёл польский аналитик Анджей Кублик в своей статье для Gazeta Wyborcza. Он напомнил, что в субботу, 30 октября, прокачка газа по трубопроводу "Ямал – Европа" упала до нуля, из-за чего "Газпром" понёс убытки. Кроме того, российская компания, по его сведениям, сократила транзит через Украину, хотя потребность европейских стран в газе существенно возросла. Журналист сокрушается, что "Газпром" ведёт свою деятельность, будто "не замечая этого спроса".