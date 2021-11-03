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Польский журналист объяснил, почему "России не нужен "Северный поток – 2"

Аналитик Gazeta Wyborcza возмущён тем, что российская компания сокращает транзит в Европу, словно "не замечая повышенного спроса".

3 ноября, 16:30
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Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Сокращение транзита газа в Европу говорит о незаинтересованности России в проекте "Северный поток – 2" — к такому выводу пришёл польский аналитик Анджей Кублик в своей статье для Gazeta Wyborcza. Он напомнил, что в субботу, 30 октября, прокачка газа по трубопроводу "Ямал – Европа" упала до нуля, из-за чего "Газпром" понёс убытки. Кроме того, российская компания, по его сведениям, сократила транзит через Украину, хотя потребность европейских стран в газе существенно возросла. Журналист сокрушается, что "Газпром" ведёт свою деятельность, будто "не замечая этого спроса".

"Не используя уже работающие транзитные газопроводы, чтобы покрыть спрос на газ в Западной Европе, и даже не замечая этого спроса, российский концерн показывает, что в новой трубе из России в Германию, проходящей по дну Балтийского моря, нет никакой необходимости", — заключил Кублик.

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Напомним, ранее российский лидер поручил "Газпрому" увеличить закачку газа в европейские хранилища после того, как будут заполнены отечественные ПХГ. Позже председатель правления компании Алексей Миллер назвал дату, к которой полностью закончит закачку газа в российские подземные хранилища. Целевой показатель — 72 миллиарда 600 миллионов кубометров. 2 ноября в Кремле подтвердили, что эти планы остаются в силе.

10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Россия готова начать поставки газа на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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