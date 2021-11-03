Бальзамирование известно с древнейших времён, однако актуально оно и сегодня. Данная процедура проводится с целью сохранения тела после смерти. Причём сам процесс считается безопасным даже в ковидное время, рассказала эксперт в области бальзамирования (танатопрактики) Оксана Томилина и раскрыла секреты своей профессии.

"Сам процесс бальзамирования более ёмкий и включает дополнительные опции: дезодорацию тела, дезинфекцию и устранение посмертных дефектов. Эти процедуры нужны, чтобы исключить выделение биологических жидкостей из организма умершего и не допустить возникновения посторонних запахов. Главная задача — проводить усопшего в последний путь в достойном виде", — объяснила она в интервью "Вечерней Москве".

При этом бальзамировщик отметила, что в процессе работы над телом детей ей не так жалко, как взрослых. Потому что с точки зрения православия — ребёнок фактически не успел нагрешить, живя на земле. Он ушёл чистым, и у него будет счастье на небесах. А вот жалеть нужно родителей, которые должны жить с этой утратой, считает Томилина.

Бывала в её профессии и "мистика". Мастер говорит, что загадочных случаев огромное количество, но рассказать она решила самый "лайтовый", чтобы не пугать никого. Он был связан с музыкой, которую женщина включала во время работы с одним из тел. В итоге дошло до того, что бальзамировщица едва не осталась без телефона.

"Как-то раз у меня была дама в возрасте. И стоило проигрывателю переключиться на грубую композицию, музыка прекращалась. Когда же в плейлисте играла спокойная мелодия, всё приходило в норму. Я решила ради интереса провести эксперимент: создала плейлист исключительно из жестковатой музыки и включила, так у меня абсолютно новый телефон вообще вырубился", — говорит она.