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Моргенштерн встревожил фанатов обещанием "вернуться" только через 10 лет

И пока одни поклонники умоляют рэпера не бросать сцену, другие обвиняют во всём Ксению Собчак. Мол, именно после её интервью разразился скандал, из-за которого кумир молодёжи вынужден уйти в тень.

3 ноября, 16:05

Фото © Instagram / morgen_shtern

В инстаграме рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна появился загадочный пост с обещанием вернуться через 10 лет. На фото он изображён в измученном виде среди папарацци, из-за чего фанаты заподозрили исполнителя в уходе со сцены.

"Братик, ты это серьёзно? 10 лет без тебя я не переживу", — написал в комментариях пользователь slava_shto_tbi_cdelal.

"Не уходи, ты нужен этому миру", обратилась к рэперу americanka_official.

"Отдохни, но мы будем скучать по тебе", пишет _.nischenko._.veronika.

Другие объяснили для себя появление поста недавним скандалом по поводу высказывания Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Одни фанаты решили, что интервью Ксении Собчак станет последним в карьере артиста, а другие предположили, что он вообще уйдёт из публичной жизни, сосредоточившись лишь на творчестве.

70% россиян не согласились со словами Моргенштерна о Дне Победы

70% россиян не согласились со словами Моргенштерна о Дне Победы

Ранее в интервью Ксении Собчак Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы. По словам исполнителя, "за 70 с лишним лет" у страны, видимо, не случилось других успехов, которыми можно было бы гордиться. После этого в Госдуме призвали изучить внимательно слова музыканта, в связи с чем глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Сам рэпер уже принёс извинения и объяснил, что его высказывание поняли неправильно, вырвав из контекста. Адвокат Моргенштерна заявил о готовности артиста объясниться в СК.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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