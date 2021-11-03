Моргенштерн встревожил фанатов обещанием "вернуться" только через 10 лет
И пока одни поклонники умоляют рэпера не бросать сцену, другие обвиняют во всём Ксению Собчак. Мол, именно после её интервью разразился скандал, из-за которого кумир молодёжи вынужден уйти в тень.
Фото © Instagram / morgen_shtern
В инстаграме рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна появился загадочный пост с обещанием вернуться через 10 лет. На фото он изображён в измученном виде среди папарацци, из-за чего фанаты заподозрили исполнителя в уходе со сцены.
"Братик, ты это серьёзно? 10 лет без тебя я не переживу", — написал в комментариях пользователь slava_shto_tbi_cdelal.
"Не уходи, ты нужен этому миру", — обратилась к рэперу americanka_official.
"Отдохни, но мы будем скучать по тебе", — пишет _.nischenko._.veronika.
Другие объяснили для себя появление поста недавним скандалом по поводу высказывания Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Одни фанаты решили, что интервью Ксении Собчак станет последним в карьере артиста, а другие предположили, что он вообще уйдёт из публичной жизни, сосредоточившись лишь на творчестве.
Ранее в интервью Ксении Собчак Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы. По словам исполнителя, "за 70 с лишним лет" у страны, видимо, не случилось других успехов, которыми можно было бы гордиться. После этого в Госдуме призвали изучить внимательно слова музыканта, в связи с чем глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Сам рэпер уже принёс извинения и объяснил, что его высказывание поняли неправильно, вырвав из контекста. Адвокат Моргенштерна заявил о готовности артиста объясниться в СК.
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