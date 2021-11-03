Моргенштерн встревожил фанатов обещанием "вернуться" только через 10 лет

В инстаграме рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна появился загадочный пост с обещанием вернуться через 10 лет. На фото он изображён в измученном виде среди папарацци, из-за чего фанаты заподозрили исполнителя в уходе со сцены.

"Братик, ты это серьёзно? 10 лет без тебя я не переживу", — написал в комментариях пользователь slava_shto_tbi_cdelal.

"Не уходи, ты нужен этому миру", — обратилась к рэперу americanka_official.

"Отдохни, но мы будем скучать по тебе", — пишет _.nischenko._.veronika.