Белорусский журналист обозвал Собчак "адской лошадью" за высказывания о Лукашенко

"Собчачка — адская лошадь, не устающая ржать и фыркать на нашего президента. Ну вот что ты за падла такая? Твоя машина убила человека, а ты сбежала. Бог тебя спас — и ты не пострадала, а ты тут же выдала антицерковный фильм", — заявил он.