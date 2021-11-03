Белорусский журналист обозвал Собчак "адской лошадью" за высказывания о Лукашенко
Какие именно "оскорбления" звучали в адрес главы государства со стороны ведущей, он не уточнил.
Фото © Instagram / xenia_sobchak
Белорусский журналист Григорий Азарёнок, повествуя в эфире телеканала СТВ о рвущихся к власти "покровителях медиатварей", назвал российскую телеведущую Ксению Собчак "адской лошадью". Фрагмент передачи опубликован на YouTube-канале.
"Собчачка — адская лошадь, не устающая ржать и фыркать на нашего президента. Ну вот что ты за падла такая? Твоя машина убила человека, а ты сбежала. Бог тебя спас — и ты не пострадала, а ты тут же выдала антицерковный фильм", — заявил он.
Кроме того, Азарёнок предположил, что судьба Ксении Собчак будет похожа на участь французского писателя Маркиза де Сада, который является, по его мнению, любимым автором журналистки. Он закончил жизнь в психушке, напомнил журналист. Сама телеведущая его слова ещё не комментировала.
Напомним, Ксения Собчак попала в ДТП по дороге между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае вечером 9 октября. "Майбах", в котором ехала телеведущая, выехал на встречку и столкнулся с "фольксвагеном", в результате пассажирка второй машины скончалась, ещё два человека пострадали. Сама Собчак быстро покинула место происшествия и улетела в Москву. Позже появилось видео момента смертельного ДТП. Водитель "майбаха" признал свою вину, его отправили под домашний арест, а телеведущую вызвали на допрос как свидетеля — сначала в Москву, а потом в Сочи. 20 октября она дала показания в Краснодарском крае.
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