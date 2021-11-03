США ввели санкции против российской IT-компании Positive Technologies
Кроме неё в неправомерной деятельности страна заподозрила две израильские и одну сингапурскую фирму.
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США добавили российскую IT-компанию Positive Technologies и ещё три иностранные фирмы в список структур, против которых применяются экспортные ограничения в связи с вредящей безопасности страны деятельностью. Соответствующее сообщение опубликовало Министерство торговли страны.
Positive Technologies и сингапурская Computer Security Initiative Consultancy PTE. LTD попали под санкции из-за продажи киберсредств, которые якобы можно использовать для незаконного проникновения в информационные системы и для "создания угроз приватности и безопасности физических лиц и организаций по всему миру". Также в список включены две фирмы из Израиля.
Ранее стало известно имя обвиняемого в кибератаках россиянина, которого Южная Корея выдала США. В Соединённых Штатах мужчине грозит до 60 лет заключения. Утверждается, что он действовал в составе преступной группы.
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