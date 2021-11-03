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После смерти беременной в Польше вновь вспыхнули протесты из-за запрета абортов

Как утверждают юристы, врачи действовали в рамках нового закона, согласно которому избавиться от ребёнка нельзя, несмотря на неизлечимые болезни плода.

3 ноября, 16:26

Фото © Getty Images / Michal Fludra / NurPhoto

В Польше беременная женщина умерла после отказа медиков сделать аборт из-за ужесточения закона в отношении этой операции. Событие разблокировало протесты в Варшаве, Кракове и других городах — люди зажгли свечи в память о погибшей, сообщает The Associated Press.

Изабелла была госпитализирована на 22-й неделе беременности из-за отхождения околоплодных вод. В больнице врачи подтвердили, что у плода есть врождённые пороки. В результате плод погиб, а у женщины начался септический шок. Она умерла спустя 24 часа после отхождения вод. По словам адвоката, медики действовали в рамках нового закона, согласно которому прервать беременность нельзя, даже если у плода имеются неизлечимые болезни. Доктора заявили, что заботились о здоровье и жизни пациентки и плода.

Протестующие теперь требуют внести изменения в закон об абортах. В ряде крупных городов страны люди продолжают выходить на улицы с критикой в адрес правящей в стране партии "Право и справедливость".

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Напомним, что новый закон в Польше ввели ещё год назад. Митинги против запрета абортов начались после того, как КС 22 октября принял решение о том, что аборт по причине патологии плода противоречит основному закону страны. Однако из-за волнений в обществе и многотысячных протестов власти тогда отложили публикацию запрета и вступление в силу решения до момента представления судом официального обоснования своего вердикта. Потом в Польше официально запретили аборты по причине патологии плода. После этого в стране вновь начались протесты.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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