После смерти беременной в Польше вновь вспыхнули протесты из-за запрета абортов

В Польше беременная женщина умерла после отказа медиков сделать аборт из-за ужесточения закона в отношении этой операции. Событие разблокировало протесты в Варшаве, Кракове и других городах — люди зажгли свечи в память о погибшей, сообщает The Associated Press.

Изабелла была госпитализирована на 22-й неделе беременности из-за отхождения околоплодных вод. В больнице врачи подтвердили, что у плода есть врождённые пороки. В результате плод погиб, а у женщины начался септический шок. Она умерла спустя 24 часа после отхождения вод. По словам адвоката, медики действовали в рамках нового закона, согласно которому прервать беременность нельзя, даже если у плода имеются неизлечимые болезни. Доктора заявили, что заботились о здоровье и жизни пациентки и плода.

Протестующие теперь требуют внести изменения в закон об абортах. В ряде крупных городов страны люди продолжают выходить на улицы с критикой в адрес правящей в стране партии "Право и справедливость".