Россия на полгода ограничит экспорт минеральных азотных удобрений из-за роста цен на газ
Эта мера уронила котировки крупнейших предприятий в этой сфере, но зато должна сдержать рост цен на продовольствие.
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Правительство РФ решило ограничить вывоз азотных удобрений из-за цен на газ. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с кабмином в среду.
Он пояснил, что в структуре производства азотных минеральных удобрений существенную часть занимает именно цена газа, а с её ростом и само сырьё неизбежно дорожает. По словам Мишустина, многим профильным предприятиям за рубежом даже пришлось закрыться.
"Чтобы не допустить дефицита на нашем внутреннем рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие, правительство по поручению президента временно, на полгода, вводит ограничения на вывоз азотных и сложных, содержащих азот удобрений", — подытожил премьер.
Между тем новость о квотах на экспорт удобрений уронила котировки "Акрона" и "Фосагро". Акции первого на Мосбирже подешевели на 7,2% — до 8896 рублей за бумагу, а ценные бумаги второго подешевели на 3,8% — до 5447 рублей за штуку.
Ранее вице-премьер Александр Новак предупреждал, что энергокризис в Европе может спровоцировать рост цен и в смежных отраслях, таких как генерация электроэнергии, металлургия, производство удобрений, нефтегазохимия, а также производство сельхозпродукции. В частности, с его слов, имеются риски у производителей тепличных помидоров и огурцов.
Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе, а уже к 9 сентября голубое топливо подорожало до 700 долларов. 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены постепенно начали снижаться. Тогда премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что вскоре в Европе может начаться огромный энергетический кризис. А российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.
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