Россия на полгода ограничит экспорт минеральных азотных удобрений из-за роста цен на газ

Правительство РФ решило ограничить вывоз азотных удобрений из-за цен на газ. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с кабмином в среду.

Он пояснил, что в структуре производства азотных минеральных удобрений существенную часть занимает именно цена газа, а с её ростом и само сырьё неизбежно дорожает. По словам Мишустина, многим профильным предприятиям за рубежом даже пришлось закрыться.

"Чтобы не допустить дефицита на нашем внутреннем рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие, правительство по поручению президента временно, на полгода, вводит ограничения на вывоз азотных и сложных, содержащих азот удобрений", — подытожил премьер.