Подростки из Конакова рассказали на допросе, как сожгли заживо трёх бездомных

Вскрылись новые подробности по делу об убийстве трёх человек и о пожаре в Тверской области. Там в нежилом доме после тушения обнаружили тела погибших. Как сообщил Лайфу источник, близкий к следствию, пожар в заброшенном здании устроили школьники из Конакова.

На допросе ребята рассказали, что хотели разжечь костёр на улице, но из-за ветра сделали это в заброшенном доме. По данным собеседника Лайфа, организатором поджога был 13-летний мальчик — он взял дома зажигалку и дезодорант. Коробки они с 11-летним приятелем нашли вместе. Дезодорант взяли для того, чтобы поджечь мокрую коробку. Отмечается, что погибли двое мужчин и одна женщина. У этих людей не было определённого места жительства, они ночевали на втором этаже заброшки. Школьники же разжигали костёр на первом этаже. Как рассказали ребята следователям, умысла кого-то убить у них не было, они полагали, что в доме находились одни.

После того как на место пожара прибыли силы МЧС, старший мальчик сам подбежал к сотрудникам и признался, что поджог устроил он, но ребята планировали потушить костёр, однако их спугнул прохожий. Источник отметил, что мальчики были в шоковом состоянии.

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Родители мальчишек рассказали правоохранителям, что после произошедшего старший из поджигателей замкнулся в себе, второй чувствует себя нормально. Они заверили, что ранее за ребятами не замечали увлечения гулять по заброшенным зданиям. Ребята воспитываются в полных благополучных семьях, в школе их знают как примерных детей с удовлетворительным поведением и хорошими оценками.