Глобальный сбой зафиксирован в работе Instagram и Facebook
Юзеры сообщают о проблемах с работой приложения и трудностях со входом в аккаунты.
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Пользователи Instagram и Facebook из ряда стран жалуются на неполадки в работе соцсетей. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных сервисов в режиме онлайн.
О проблемах с соцсетями сообщают пользователи из США, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Польши, России и других стран. Жалобы на Instagram в основном связаны с работой приложения, а также соединением с сервером и загрузкой сайта. Сбои в Facebook в большинстве случаев касаются работы сайта, но есть трудности со входом в аккаунты.
Как сообщал Лайф, самый масштабный за последнее время сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл вечером 4 октября. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоя 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom.
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