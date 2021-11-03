Глобальный сбой зафиксирован в работе Instagram и Facebook

Пользователи Instagram и Facebook из ряда стран жалуются на неполадки в работе соцсетей. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных сервисов в режиме онлайн.

О проблемах с соцсетями сообщают пользователи из США, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Польши, России и других стран. Жалобы на Instagram в основном связаны с работой приложения, а также соединением с сервером и загрузкой сайта. Сбои в Facebook в большинстве случаев касаются работы сайта, но есть трудности со входом в аккаунты.