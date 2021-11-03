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IKEA повысит цены впервые с 2019 года

Тем не менее магазины сети будут самостоятельно устанавливать стоимость товаров.

3 ноября, 18:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Франчайзер бренда IKEA предупредил, что вынужден впервые с 2019 года повысить цены на продукцию из-за проблем с поставками и из-за увеличившихся затрат. Об этом финдиректор Inter IKEA Мартин ван Дам рассказал изданию Financial Times.

Он предупредил, что 2022 год в финансовом плане будет труднее 2021-го. IKEA продолжит сталкиваться с перебоями в поставках, ростом цен на сырьё и подорожанием энергии. Именно поэтому компания вынуждена поднять стоимость товаров.

"Мы действительно хотим сохранять настолько низкие цены, насколько возможно", — подчеркнул ван Дам и уточнил, что магазины будут самостоятельно решать, повышать цены для покупателей или нет.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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