IKEA повысит цены впервые с 2019 года

Франчайзер бренда IKEA предупредил, что вынужден впервые с 2019 года повысить цены на продукцию из-за проблем с поставками и из-за увеличившихся затрат. Об этом финдиректор Inter IKEA Мартин ван Дам рассказал изданию Financial Times.

Он предупредил, что 2022 год в финансовом плане будет труднее 2021-го. IKEA продолжит сталкиваться с перебоями в поставках, ростом цен на сырьё и подорожанием энергии. Именно поэтому компания вынуждена поднять стоимость товаров.

"Мы действительно хотим сохранять настолько низкие цены, насколько возможно", — подчеркнул ван Дам и уточнил, что магазины будут самостоятельно решать, повышать цены для покупателей или нет.