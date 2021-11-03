Супергерои бабушек и мам: Активисты нарядили в варежки памятники, фонари и деревья в разных городах России
Необычные "арт-объекты" вызвали восторг у местных жителей. Многие люди стали фотографироваться и снимать видео на фоне утеплённых скульптур.
Фото © Предоставлено Лайфу
Активисты нарядили в варежки памятники, фонари и деревья в разных городах России. Видео © Предоставлено Лайфу
Милую и дерзкую акцию провели активисты в разных городах России — они нарядили в варежки памятники, фонари, гирлянды и даже мосты. "Утеплённые" объекты могут встретить жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Хабаровска, Владивостока и других городов. По словам авторов такой необычной инициативы, они желают тепла в эти холодные ноябрьские праздники даже бронзовым коням.
Так, в Москве активисты надели варежки на разные памятники, в частности на изображение Юрия Никулина у Цирка на Цветном бульваре, на скульптуру Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, а также Булата Окуджавы на Арбате. Не обделили тёплыми аксессуарами и памятники в Санкт-Петербурге — варежки надели на копыта лошадей на Аничковом мосту, на памятник Петру I "Царь-плотник" на Адмиралтейской набережной и другие.
В Хабаровске, например, активисты "утеплили" гирлянды около ЦУМа, во Владивостоке — мост Поцелуев, в Екатеринбурге — фонари на набережной, а в Красноярске — деревья. Необычные "инсталляции" вызвали восторг местных жителей, которые с удовольствием делают фото и снимают видео на фоне наряженных в варежки объектов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали блогеров, нарядивших скульптуры коней в красные варежки. Троица объяснила, что аксессуары нужны для спасения памятников от холода.
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