Активисты нарядили в варежки памятники, фонари и деревья в разных городах России. Видео © Предоставлено Лайфу

Милую и дерзкую акцию провели активисты в разных городах России — они нарядили в варежки памятники, фонари, гирлянды и даже мосты. "Утеплённые" объекты могут встретить жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Хабаровска, Владивостока и других городов. По словам авторов такой необычной инициативы, они желают тепла в эти холодные ноябрьские праздники даже бронзовым коням.















Так, в Москве активисты надели варежки на разные памятники, в частности на изображение Юрия Никулина у Цирка на Цветном бульваре, на скульптуру Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, а также Булата Окуджавы на Арбате. Не обделили тёплыми аксессуарами и памятники в Санкт-Петербурге — варежки надели на копыта лошадей на Аничковом мосту, на памятник Петру I "Царь-плотник" на Адмиралтейской набережной и другие.

В Хабаровске, например, активисты "утеплили" гирлянды около ЦУМа, во Владивостоке — мост Поцелуев, в Екатеринбурге — фонари на набережной, а в Красноярске — деревья. Необычные "инсталляции" вызвали восторг местных жителей, которые с удовольствием делают фото и снимают видео на фоне наряженных в варежки объектов.