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Вильфанд назвал регионы с "огромнейшими аномалии" погоды в ближайшие дни

Тепло ждёт Красноярский край, Якутию и Магаданскую область.

4 ноября, 04:35

Фото © Pixabay

Температура выше нормы на 14-17 градусов прогнозируется в Красноярском крае, Магаданской области и на западе Якутии в начале следующей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень тёплая погода, просто огромнейшие аномалии до 14-17 градусов ожидают Красноярский край, запад Якутии и Магаданскую область в начале следующей недели", - рассказал синоптик в беседе с ТАСС.

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Вильфанд добавил, что температура на западе Красноярского края ожидается в районе четырёх-шести градусов тепла, при этом в Якутске будет 16-20 градусов мороза.

Ранее был назван день, когда в Москву придёт зимняя погода.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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