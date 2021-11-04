Вильфанд назвал регионы с "огромнейшими аномалии" погоды в ближайшие дни

Температура выше нормы на 14-17 градусов прогнозируется в Красноярском крае, Магаданской области и на западе Якутии в начале следующей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень тёплая погода, просто огромнейшие аномалии до 14-17 градусов ожидают Красноярский край, запад Якутии и Магаданскую область в начале следующей недели", - рассказал синоптик в беседе с ТАСС.