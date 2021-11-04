Назван день, когда в Москву придёт зимняя погода
Однако перед похолоданием жителей столицы порадуют очень тёплые четверг и пятница с температурой до 12–13 градусов.
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Снижение температуры до нуля градусов днём, а также мокрый снег, снег и дождь прогнозируются в Москве 9 ноября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Во вторник, 9 ноября, температура будет уже приближаться к климатической норме: и ночью, и днём прогнозируется от нуля до плюс пяти градусов. Дальше, предварительно, по прогнозам Росгидромета, температура будет ещё понижаться на один-два градуса", — отметил синоптик в беседе с ТАСС.
Вильфанд добавил, что со вторника в столице начнётся небольшой мокрый снег, снег, а также дождь. Однако перед похолоданием москвичей порадуют очень тёплые четверг и пятница с температурой до 12–13 градусов. Выходные также должны быть довольно тёплыми. Прогнозируется до 7–9 градусов тепла в субботу и 3–8 градусов тепла в воскресенье.
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