Назван день, когда в Москву придёт зимняя погода

Снижение температуры до нуля градусов днём, а также мокрый снег, снег и дождь прогнозируются в Москве 9 ноября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Во вторник, 9 ноября, температура будет уже приближаться к климатической норме: и ночью, и днём прогнозируется от нуля до плюс пяти градусов. Дальше, предварительно, по прогнозам Росгидромета, температура будет ещё понижаться на один-два градуса", — отметил синоптик в беседе с ТАСС.