В Киеве украинского актёра назвали российским и по ошибке включили в чёрный список
Это может быть связано с фильмом "Солнцепёк", однако артист и его близкие уверяют, что он не имеет отношения к данной картине.
Валентин Томусяк. Фото © Instagram / mrsketrin
Министерство культуры и информационной политики Украины ошибочно внесло украинского актёра Валентина Томусяка в чёрный список артистов, которых считает угрозой национальной безопасности. Об этом сообщила его жена Екатерина Тышкевич.
По её словам, это может быть связано с российским фильмом "Солнцепёк", который посвящён событиям в Луганске в 2014 году. Однако жена Томусяка уверяет, что её супруг не имеет отношения к данной картине.
В беседе с изданием Vesti.ua женщина рассказала, что на российском сайте о кино и театре "кто-то случайно или умышленно добавил Валентина в список актёров, занятых в этой картине".
"Мы об этом узнали ещё месяц назад, но я сразу же написала на этот сайт и его быстро убрали из этого списка... Меня возмущает то, что люди, перед тем как внести мужа в "чёрный список", не посмотрели картину и не перепроверили информацию. Такое впечатление, что они просто скопировали с какого-то сайта список актёров и внесли их всех в "чёрный список", — добавила она.
Супруга актёра также уточнила, что они уже связались с СБУ и Минкультом с просьбой разобраться в этой ситуации.
Сам Томусяк в комментарии изданию заявил, что первый раз слышит об этой ситуации и даже не представляет себе, что могло стать причиной. Он подтвердил, что не участвовал в съёмках фильма "Солнцепёк", и отметил, что с начала конфликта в Донбассе не посещал РФ и Крым.
Напомним, ранее власти Украины вдруг решили, что российские артисты, выступающие в Крыму, представляют угрозу национальной безопасности. Так, например, 22 июня в перечень лиц, представляющих угрозу безопасности Украины, внесли короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Певец назвал абсурдным своё попадание в чёрный список и спел на украинском языке. Однако уже 27 июня стало известно, что Минкульт Незалежной исключил его из этого перечня. А до того Киев увидел угрозу нацбезопасности в российских актёрах Марии Мироновой и Игоре Петренко.
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