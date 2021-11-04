В Киеве украинского актёра назвали российским и по ошибке включили в чёрный список

Министерство культуры и информационной политики Украины ошибочно внесло украинского актёра Валентина Томусяка в чёрный список артистов, которых считает угрозой национальной безопасности. Об этом сообщила его жена Екатерина Тышкевич.

По её словам, это может быть связано с российским фильмом "Солнцепёк", который посвящён событиям в Луганске в 2014 году. Однако жена Томусяка уверяет, что её супруг не имеет отношения к данной картине.

В беседе с изданием Vesti.ua женщина рассказала, что на российском сайте о кино и театре "кто-то случайно или умышленно добавил Валентина в список актёров, занятых в этой картине".

"Мы об этом узнали ещё месяц назад, но я сразу же написала на этот сайт и его быстро убрали из этого списка... Меня возмущает то, что люди, перед тем как внести мужа в "чёрный список", не посмотрели картину и не перепроверили информацию. Такое впечатление, что они просто скопировали с какого-то сайта список актёров и внесли их всех в "чёрный список", — добавила она.

Супруга актёра также уточнила, что они уже связались с СБУ и Минкультом с просьбой разобраться в этой ситуации.