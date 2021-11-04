В Бундестаге усомнились в запуске "Северного потока – 2" до конца года

Маловероятно, что Германия начнёт получать газ по "Северному потоку – 2" до конца 2021 года. Об этом в интервью газете "Известия" заявил глава комитета по экономике и энергетике Бундестага Клаус Эрнст.

"Тот факт, что Федеральное министерство экономики пришло к выводу, что "Северный поток – 2" не угрожает безопасности поставок в Германии и ЕС, — важное и правильное мнение, которое я разделяю. Однако я не уверен, что Германия начнёт получать газ через газопровод до конца этого года", — сказал немецкий парламентарий.

Мнение Эрнста обусловлено тем, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) должно изучить сертификацию трубопровода до января 2022 года. После этого у Еврокомиссии есть ещё четыре месяца на вынесение своего вердикта.

"Мы пришли к выводу, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения ФРГ и ЕС. Однако на этом исследования не заканчиваются. Соответствие проекта требованию о разделении оператора транспортной сети и поставщика газа в настоящий момент изучается BNetzA", — заявила представитель пресс-службы агентства Сюзанна Унград.

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Ян Нольте считает, что сертификация "Северного потока – 2" может продлиться как раз до января 2022 года. Поэтому прогнозы о запуске трубопровода до Нового года не сбудутся. При этом проверку Еврокомиссии парламентарий назвал ещё более проблематичной, ведь у проекта есть много политических противников и многие месяцы могут быть потрачены впустую.

"Потребителям в Европе, страдающим от высоких цен на газ, будет сложно с этим справиться", — отметил депутат.