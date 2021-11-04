Facebook предложил создателям контента способ обойти комиссию Apple

"Мы сосредоточены на том, чтобы открыть создателям контента возможности зарабатывать на своей работе. Комиссия в 30%, которую берёт Apple за трансакции, затрудняет этот процесс, поэтому мы обновляем продукт подписок — и теперь авторы смогут зарабатывать больше", — отметил он.

Для авторов, предлагающих подписки, соцсеть запускает рекламную ссылку. Когда пользователи переходят по ней на страницу, автор контента получает все заработанные деньги за вычетом налогов. Уточняется, что оплата по таким ссылкам будет проходить с использованием Facebook Pay. Также создатели контента смогут загружать электронные адреса подписчиков и получать плату за новых подписчиков в рамках бонусной программы — от пяти до 20 долларов за каждого подписчика, который зарегистрируется до конца года. Максимальная сумма бонуса составляет десять тысяч долларов, программа будет доступна в 27 странах, где запущена функция подписок.