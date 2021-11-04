Премьер Молдавии обвинила Россию в "жестокой игре" после переговоров с "Газпромом"

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что долгие переговоры с "Газпромом" о новом газовом контракте якобы были "жестокой игрой" со стороны России.

"Это была жестокая игра со стороны России в условиях, когда у Молдавии было мало альтернатив, а также в контексте аномально высоких цен на международном рынке", — ответила Гаврилица в эфире телеканала Jurnal TV на вопрос журналиста, можно ли считать позицию РФ "шантажом".