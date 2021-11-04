Премьер Молдавии обвинила Россию в "жестокой игре" после переговоров с "Газпромом"
Наталья Гаврилица выразила надежду на то, что Кишинёв в дальнейшем будет вести переговоры по газовым контрактам достойнее.
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Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что долгие переговоры с "Газпромом" о новом газовом контракте якобы были "жестокой игрой" со стороны России.
"Это была жестокая игра со стороны России в условиях, когда у Молдавии было мало альтернатив, а также в контексте аномально высоких цен на международном рынке", — ответила Гаврилица в эфире телеканала Jurnal TV на вопрос журналиста, можно ли считать позицию РФ "шантажом".
Премьер добавила, что планирует приложить усилия для появления альтернативных источников газа, и выразила надежду на то, что Кишинёв в дальнейшем будет вести переговоры по газовым контрактам достойнее.
Напомним, что на днях в результате затянувшихся консультаций Молдавия всё-таки договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Поставки в республику уже начались, маршрут остался прежним — через территорию Украины. Министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что цена на российский газ в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубов, а позже стоимость голубого топлива будет изменяться в зависимости от показателей на биржах.
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