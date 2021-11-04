Автоэксперт Шкуматов дал советы, как вести себя при массовых проверках ГИБДД

Координатор движения "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов в беседе с "Газетой.ru" объяснил, как вести себя во время массовых проверок, инициированных ГИБДД. По словам эксперта, они могут состоять из двух этапов.

Во время первого этапа, отметил Шкуматов, водитель дует в алкотестер при понятых или видеосъёмке, весь процесс фиксируется в соответствующих протоколах. Эксперт порекомендовал автомобилистам проверять документы на алкометр, а именно свидетельство о поверке прибора. Затем начинается второй этап — сдача анализов в медучреждении.

"Если же речь идёт о том, что алкотестер на месте показал какие-то значения, в которых автомобилист сомневается, то он может потребовать отвезти его на процедуру медицинского освидетельствования у врача-нарколога в специальном медицинском учреждении — и инспектор не может ему отказать. И там уже сдать все анализы у профильного специалиста, который знает, как всё это делается", — пояснил Шкуматов.

Специалист отметил важность правовой грамотности автовладельцев, которая пригодится в случае попадания в ДТП на дороге. Однако, если водитель не уверен в своей подкованности в правовых вопросах, он может обратиться за помощью к юристу, подчеркнул Шкуматов. Причём следует заняться этим заранее, а не ждать, когда дело уйдёт в суд.